Тестова система на антитіла до SARS-CoV-2 заснована на гнучких органічних транзисторах. Вони аналізують зразок крові або слини.

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Як працює тест

Це набір з гнучких золотих електродів і органічних електрохімічних транзисторів. Вони покриті набором молекул, схожих за структурою на S-білок коронавірусу – ключову частину його оболонки.

При виявленні антитіл IgG генеруються електричні сигнали. Потім вони зчитуються легким портативним пристроєм, підключеним через Bluetooth до мобільного телефону.

Вся процедура займає не більше 5 хвилин, і тест може "зловити" навіть майже непомітні сліди антитіл.

Ми розробили портативну і дешеву систему біосенсорів, засновану на гнучких органічних транзисторах, яка дозволяє дуже швидко і точно виявляти сліди антитіл до SARS-CoV-2 в біологічних зразках,

– відзначили вчені.

Вони запевнили, що цей же підхід можна застосувати для виявлення антитіл до будь-яких інших збудників хвороб.

Якщо тест виявиться успішним, дослідники будуть домагатися дозволу на продаж тесту за ціною менше як 1 долар за штуку.

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Інші тести

Останнім часом створили кілька варіантів тестових систем, які визначають сліди присутності коронавірусу в зразках крові або виділеннях пацієнта. Вони засновані або на виявленні часток РНК збудника хвороби COVID-19 (за допомогою ПЛР), або на виявленні антитіл до SARS-CoV-2. Для проведення такого аналізу необхідно від 30 хвилин до декількох годин.