Тестова система на антитіла до SARS-CoV-2 заснована на гнучких органічних транзисторах. Вони аналізують зразок крові або слини.
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Як працює тест
Це набір з гнучких золотих електродів і органічних електрохімічних транзисторів. Вони покриті набором молекул, схожих за структурою на S-білок коронавірусу – ключову частину його оболонки.
При виявленні антитіл IgG генеруються електричні сигнали. Потім вони зчитуються легким портативним пристроєм, підключеним через Bluetooth до мобільного телефону.
Вся процедура займає не більше 5 хвилин, і тест може "зловити" навіть майже непомітні сліди антитіл.
Ми розробили портативну і дешеву систему біосенсорів, засновану на гнучких органічних транзисторах, яка дозволяє дуже швидко і точно виявляти сліди антитіл до SARS-CoV-2 в біологічних зразках,
– відзначили вчені.
Вони запевнили, що цей же підхід можна застосувати для виявлення антитіл до будь-яких інших збудників хвороб.
Якщо тест виявиться успішним, дослідники будуть домагатися дозволу на продаж тесту за ціною менше як 1 долар за штуку.
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Інші тести
Останнім часом створили кілька варіантів тестових систем, які визначають сліди присутності коронавірусу в зразках крові або виділеннях пацієнта. Вони засновані або на виявленні часток РНК збудника хвороби COVID-19 (за допомогою ПЛР), або на виявленні антитіл до SARS-CoV-2. Для проведення такого аналізу необхідно від 30 хвилин до декількох годин.