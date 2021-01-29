У Португалії третя хвиля COVID-19: уряд закрив громадянам виїзд з країни
У Португалії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні посилюють карантинні обмеження. З 31 січня 2021 року громадянам на два тижні заборонили покидати територію держави.
Джерело: DW
Кабінет міністрів також ухвалив рішення запровадити прикордонний контроль на кордоні з Іспанією.
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У Португалії третя хвиля COVID-19
Уряд країни зазначає, що наразі Португалія зіткнулась з третьою хвилею коронавірусу. Через рекордні показники захворюваності в країні 15 січня ввели жорсткий карантин.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що причиною збільшення кількості хворих на COVID-19 є різдвяні та новорічні свята. У цей час люди часто порушували карантинні вимоги.
Ситуація з коронавірусом у Португалії: коротко
- За минулу добу, 28 січня, у Португалії зафіксували 16 432 випадки зараження COVID-19, 303 людини померли.
- З початку пандемії в країні на коронавірус захворіли понад 685 тисяч осіб.
- Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 494 тисячам пацієнтів. Померло від інфекції понад 11 тисяч осіб.
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