У Португалії третя хвиля COVID-19: уряд закрив громадянам виїзд з країни

У Португалії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні посилюють карантинні обмеження. З 31 січня 2021 року громадянам на два тижні заборонили покидати територію держави.

Джерело: DW

Кабінет міністрів також ухвалив рішення запровадити прикордонний контроль на кордоні з Іспанією.

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У Португалії третя хвиля COVID-19

Уряд країни зазначає, що наразі Португалія зіткнулась з третьою хвилею коронавірусу. Через рекордні показники захворюваності в країні 15 січня ввели жорсткий карантин.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що причиною збільшення кількості хворих на COVID-19 є різдвяні та новорічні свята. У цей час люди часто порушували карантинні вимоги.

Ситуація з коронавірусом у Португалії: коротко

За минулу добу, 28 січня, у Португалії зафіксували 16 432 випадки зараження COVID-19, 303 людини померли.

З початку пандемії в країні на коронавірус захворіли понад 685 тисяч осіб.

Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 494 тисячам пацієнтів. Померло від інфекції понад 11 тисяч осіб.

У Португалії за останні 2 тижні коронавірус забрав життя понад 3 тисяч громадян. З 15 січня 2021 року в країні діє локдаун.