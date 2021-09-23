Влада Португалії вирішила відчутно послабити карантин, скасувавши більшість обмежень, водночас переклавши відповідальність на людей.

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Скасування карантинних обмежень у Португалії

Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного,

– заявив прем'єр Антоніу Кошта.

У країні продовжать діяти такі обмеження:

носіння захисних масок в громадському транспорті;

носіння захисних масок на великих заходах;

носіння захисних масок в будинках для літніх людей;

носіння захисних масок в лікарнях;

носіння захисних масок в торговельних центра та гіпермаркетах.

До слова, з 1 жовтня знову працюватимуть нічні клуби та бари, які були зачинені з березня 2020 року. Але відвідувачам доведеться мати при собі цифрові сертифікати про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.

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