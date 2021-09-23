Португалія скасовує майже усі коронавірусні обмеження
23 вересня 2021 , 22:15Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
Уряд Португалії вирішив скасувати більшість карантинних обмежень. Правила, що продовжать діяти у країні, залишаться на відповідальності її громадян.
Влада Португалії вирішила відчутно послабити карантин, скасувавши більшість обмежень, водночас переклавши відповідальність на людей.
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Скасування карантинних обмежень у Португалії
Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного,
– заявив прем'єр Антоніу Кошта.
У країні продовжать діяти такі обмеження:
- носіння захисних масок в громадському транспорті;
- носіння захисних масок на великих заходах;
- носіння захисних масок в будинках для літніх людей;
- носіння захисних масок в лікарнях;
- носіння захисних масок в торговельних центра та гіпермаркетах.
Коронавірус у Португалії: основне
- Станом на 23 вересня у Португалії коронавірус підтвердили у 1,06 мільйона людей. Від початку епідемії у країні померли майже 18 тисяч хворих, одужати вдалося 1,01 мільйона.
- Наразі вакцинували 8,5 мільйона місцевих жителів, що становить 83,4% від усього населення.