Португалія скасовує майже усі коронавірусні обмеження

Уряд Португалії вирішив скасувати більшість карантинних обмежень. Правила, що продовжать діяти у країні, залишаться на відповідальності її громадян.

Влада Португалії вирішила відчутно послабити карантин, скасувавши більшість обмежень, водночас переклавши відповідальність на людей.

Читайте також Пандемія коронавірусу закінчиться через рік, – гендиректор Moderna

Скасування карантинних обмежень у Португалії

Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного,

– заявив прем'єр Антоніу Кошта.

У країні продовжать діяти такі обмеження:

носіння захисних масок в громадському транспорті;

носіння захисних масок на великих заходах;

носіння захисних масок в будинках для літніх людей;

носіння захисних масок в лікарнях;

носіння захисних масок в торговельних центра та гіпермаркетах.

Коронавірус у Португалії: основне

Станом на 23 вересня у Португалії коронавірус підтвердили у 1,06 мільйона людей. Від початку епідемії у країні померли майже 18 тисяч хворих, одужати вдалося 1,01 мільйона.

Наразі вакцинували 8,5 мільйона місцевих жителів, що становить 83,4% від усього населення.

з 1 жовтня знову працюватимуть нічні клуби та бари, які були зачинені з березня 2020 року. Але відвідувачам доведеться мати при собі цифрові сертифікати про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.