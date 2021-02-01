У Португалії половина смертей від COVID-19 припала на січень: причина

У Португалії заявляють, що майже половина всіх смертей від коронавірусу в країні сталася у січні 2021 року. Чиновники кажуть, що у всьому винен "британський" штам коронавірусу.

Джерело: CTV News

Наразі у державі суттєво погіршилася епідеміологічна ситуація.

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Смертність від коронавірусу у Португалії

У січні від COVID-19 померло 5 576 людей. Це становить 44,7% від усіх 12 482 смертельних випадків з початку пандемії в Португалії.

У зростанні кількості хворих і смертей португальські чиновники звинуватили новий штам коронавірусу. Також вони визнали, що свою роль зіграло послаблення обмежень на рух населення у період у різдвяних свят.

Асоціація, що представляє похоронні контори, попередила, що в державних лікарнях закінчуються холодильні приміщення для збереження тіл. Найбільша лікарня Португалії Санта-Марія вже встановила додаткові холодильні контейнери, щоб знизити тиск на морги.

Ситуація з COVID-19 у Португалії

За даними Worldometers, станом на 1 лютого 2021 року коронавірусом у Португалії заразилося понад 726 321 людина.

З них видужали 534 384 хворих.

Німеччина вже запропонувала країні свою допомогу. Так, Берлін скерує у Лісабон медиків та обладнання. Рятувальна місія триватиме 3 тижні.