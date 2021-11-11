У Португалії проти коронавірусу вакцинували вже 86% населення

У Португалії 86% населення повністю вакциновані проти коронавірусу SARS-CoV-2, а 87% – отримали принаймні одну дозу щеплення.

Ці дані оприлюднило національне управління охорони здоров'я Португалії (DGS). Згідно зі звітом відомства, зараз повністю вакциновані 8 904 253 людини та 9 039 364 отримали одну дозу.

Також на тему: У світі найближчим часом може виникнути дефіцит шприців, – ВООЗ

Вакцинація в Португалії

Усі вікові групи, починаючи з 12 – 17 років, мають повний рівень вакцинації понад 87%, 90% отримали принаймні одну дозу, і 100% для осіб у віці 65 років і старше.

Охоплення вакцинацією за регіонами суттєво не змінилося за останній тиждень: на півночі проживає 88% населення з повною вакцинацією, за ним йдуть Центр і Алентежу (87%), Лісабон, долина Тежу та Азорські острови (84%), Мадейра (83%) і Алгарве (81%).

З початку вакцинації наприкінці грудня 2020 року Португалія отримала близько 23 мільйонів вакцин, при цьому майже 20 мільйонів доз було роздано центрам вакцинації.

Ситуація з коронавірусом у Португалії: коротко

9 жовтня країна досягла мети 85% населення з повною вакцинацією. Наразі триває введення третьої дози людям у віці 65 років і старше, які не хворіли на інфекцію і які завершили вакцинацію щонайменше 180 днів тому.

Джерело: Euractiv