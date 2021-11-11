У Португалії проти коронавірусу вакцинували вже 86% населення
Джерело:Euractiv
У Португалії 86% населення повністю вакциновані проти коронавірусу SARS-CoV-2, а 87% – отримали принаймні одну дозу щеплення.
Ці дані оприлюднило національне управління охорони здоров'я Португалії (DGS). Згідно зі звітом відомства, зараз повністю вакциновані 8 904 253 людини та 9 039 364 отримали одну дозу.
Також на тему: У світі найближчим часом може виникнути дефіцит шприців, – ВООЗ
Вакцинація в Португалії
Усі вікові групи, починаючи з 12 – 17 років, мають повний рівень вакцинації понад 87%, 90% отримали принаймні одну дозу, і 100% для осіб у віці 65 років і старше.
Охоплення вакцинацією за регіонами суттєво не змінилося за останній тиждень: на півночі проживає 88% населення з повною вакцинацією, за ним йдуть Центр і Алентежу (87%), Лісабон, долина Тежу та Азорські острови (84%), Мадейра (83%) і Алгарве (81%).
З початку вакцинації наприкінці грудня 2020 року Португалія отримала близько 23 мільйонів вакцин, при цьому майже 20 мільйонів доз було роздано центрам вакцинації.Зверніть увагу! 9 жовтня країна досягла мети 85% населення з повною вакцинацією. Наразі триває введення третьої дози людям у віці 65 років і старше, які не хворіли на інфекцію і які завершили вакцинацію щонайменше 180 днів тому.
Ситуація з коронавірусом у Португалії: коротко
Джерело: Euractiv
- За рівнем вакцинації Португалію випереджає лише Ірландія.
- У Португалії, за даними DGS, з березня 2020 року померли 18 222 людини, зафіксовано 1 100 961 випадок зараження.
- За минулу добу в країні зафіксували 864 нових випадки. Але померло лише 5 людей, це підтверджує, що вакцини захищають від ускладнень.