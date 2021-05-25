Зазначимо, що за даними уряду, обсяг Фонду боротьби з поширенням коронавірусу в 2020 році становив 80,9 мільярда гривень. З цих коштів використовували 78,4 мільярда.
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Результати аудиту
Загалом, за підсумками перевірки, Служба виявила фінансових порушень на 406,8 мільйона гривень.
Крім того, аудитори виявили проблемні питання під час використання коштів "коронавірусного" фонду, що вплинули на ефективне їхнє використання на суму 25,62 мільярда гривень.
Загальний обсяг касових видатків з фонду у 2020 році склав 66,53 мільярда гривень.
Перелік відомств, які допустили найбільше порушень:
- МОЗ – 249,3 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 18,9 мільйона гривень);
- Міністерство розвитку громад та територій — 87,9 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 78,9 мільйона гривень);
- МВС — 26,5 мільйонів гривень(зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 10,3 мільйона гривень);
- Міністерство культури та інформполітики — 21,5 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 1,2 мільйона гривень).