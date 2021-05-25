Зазначимо, що за даними уряду, обсяг Фонду боротьби з поширенням коронавірусу в 2020 році становив 80,9 мільярда гривень. З цих коштів використовували 78,4 мільярда.

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Довідка: проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Відповідно до підписаного торік меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала до 1 квітня 2021 року. Цікаво, що за умовами угоди, до проведення аудиту мали б залучати зовнішніх незалежних аудиторів, хоча, з огляду на відповідь на запит ЕП, цього зроблено не було.

Результати аудиту

Загалом, за підсумками перевірки, Служба виявила фінансових порушень на 406,8 мільйона гривень.

Крім того, аудитори виявили проблемні питання під час використання коштів "коронавірусного" фонду, що вплинули на ефективне їхнє використання на суму 25,62 мільярда гривень.

Загальний обсяг касових видатків з фонду у 2020 році склав 66,53 мільярда гривень.

Перелік відомств, які допустили найбільше порушень:

МОЗ – 249,3 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 18,9 мільйона гривень);

Міністерство розвитку громад та територій — 87,9 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 78,9 мільйона гривень);

МВС — 26,5 мільйонів гривень(зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 10,3 мільйона гривень);

Міністерство культури та інформполітики — 21,5 мільйона гривень (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 1,2 мільйона гривень).

Додаткові примітки: у ході аудиту COVID-фонду державні аудитори загалом провели 962 заходи державного фінансового контролю, зокрема 1 аудит Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 3 аудити виконання бюджетних програм, 280 ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності, 457 перевірок закупівель і 221 моніторинг процедур закупівель.