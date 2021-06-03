Порушення балансу омега-6 і омега-3 зв'язали з ризиком розвитку психозу

Вчені виявили, що баланс між омега-6 і омега-3 знижує ризик розвитку психозу. Особливо, якщо звернути увагу на харчування у підлітковому віці.

Спершу у дослідження враховували дані вагітних жінок, які мали народити в період з 1 квітня 1991 року по 31 грудня 1992 року. Загалом аналіз охопив 14 541 вагітну, 13 988 дітей яких дожили до 1 року.

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Згодом учасники відвідували клініки в різний час у міру дорослішання. Діти проходили антропометричні вимірювання, заповнювали анкети й здавали зразки крові.

Пізніше основою вибірки стали підлітки 17 років (5 215) і молоді люди віком 24 років (4 019). Для того, аби визначити рівні вмісту омега-6 і омега-3, у них брали кров.

Також учасникам дослідження ставили 12 питань про психотичні переживання, в тому числі про наявність галюцинацій, марення і нав'язливих думок. Після цього їх опитували на предмет симптомів депресії й генералізованого тривожного розладу.

Результати дослідження

Вчені отримали мало доказів того, що рівень полінасичених жирних кислот пов'язаний з психічними розладами у віці 17 років.

У 24-річних учасників дослідження з психотичним розладом, депресією і генералізованим тривожним розладом виявили вищі рівні омега-6, ніж омега-3. Зокрема у цієї групи людей був дефіцит докозагексаїнової кислоти.

Сімнадцятирічні підлітки з підвищеним рівнем омега-3 жирної кислоти мали знижений ризик розвитку психотичного розладу на 56% впродовж 7 років.

Результати залишилися тими ж при обліку статі, індексу маси тіла, наявності шкідливих звичок (куріння) і соціально-економічного статусу.

Саме баланс омега-6 і омега-3 жирних кислот важливий, а не їхній абсолютний рівень. Збільшення частки омега-3 при зниженні омега-6 може вказати на ризик розвитку психічних захворювань (принаймні частково). Але дослідження необхідно повторити,

– розповів старший автор роботи професор Девід Коттер.

Він додав, що якщо результати виявляться правильними, підвищене споживання омега-3 з їжею серед підлітків може запобігти розвитку психозу в ранньому віці.