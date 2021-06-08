Індійські лікарі помітили незвичні симптоми у пацієнтів, інфікованих Delta-варіантом. За словами лікарів, раніше ці симптоми не спостерігались так часто.

До теми Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Шість лікарів, які лікують хворих на коронавірус, повідомили про те, що у хворих часто бувають порушення слуху, важкі розлади шлунка й тромбоутворення, які приводить до гангрени. Медики пов'язують ці симптоми з варіантом Delta.

У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або маленькі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени,

– розповів кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане.

Він пригадав, що двом його пацієнтам довелося ампутувати пальці й стопи.

Окрім цього, лікарі виявляють тромби в кровоносних судинах, які живлять кишківник, через що пацієнти страждають від болю в животі. Також хворі часто звертаються за медичною допомогою через втрату слуху, набряк шиї та важку форму тонзиліту.

Найбільш тривожний аспект нинішньої епідемії в Індії – це швидкість, з якою вірус поширюється, у тому числі серед дітей,

– зауважив педіатр Четан Мундада.

На початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви відомих штамів:

британський штам – Alpha,

південноафриканський – Beta,

бразильський – Gamma,

індійський – Delta.

У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.