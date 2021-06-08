Порушення слуху і мікротромби: чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу

Саме Delta-варіант коронавірусу спричинив сплеск захворюваності в Індії. Вважається, що він значно заразніший та небезпечніший за попередні варіанти вірусу.
Індійські лікарі помітили незвичні симптоми у пацієнтів, інфікованих Delta-варіантом. За словами лікарів, раніше ці симптоми не спостерігались так часто.
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Шість лікарів, які лікують хворих на коронавірус, повідомили про те, що у хворих часто бувають порушення слуху, важкі розлади шлунка й тромбоутворення, які приводить до гангрени. Медики пов'язують ці симптоми з варіантом Delta.
У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або маленькі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени,
– розповів кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане.
Він пригадав, що двом його пацієнтам довелося ампутувати пальці й стопи.
Окрім цього, лікарі виявляють тромби в кровоносних судинах, які живлять кишківник, через що пацієнти страждають від болю в животі. Також хворі часто звертаються за медичною допомогою через втрату слуху, набряк шиї та важку форму тонзиліту.
Найбільш тривожний аспект нинішньої епідемії в Індії – це швидкість, з якою вірус поширюється, у тому числі серед дітей,
– зауважив педіатр Четан Мундада.
На початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.
Нові назви відомих штамів:
- британський штам – Alpha,
- південноафриканський – Beta,
- бразильський – Gamma,
- індійський – Delta.