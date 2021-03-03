"Наш світ стає надто гучним": чому слід піклуватися про свій слух

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заснувала спеціальний день, присвячений охороні здоров'я вуха і слуху. Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху відзначається щорічно 3 березня. Чому важливо піклуватися про свій слух – читайте далі.

На сьогодні втрата слуху вважається найпоширенішою сенсорною формою інвалідності в світі. У ВООЗ повідомляють що від глухоти і порушень слуху страждають близько 360 мільйонів людей.

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Спеціальний день був заснований для того, щоб нагадати всім про те, як важливо піклуватися про себе, зокрема про свій слух.

Основними причинами глухоти і приглухуватості (неповної втрати слуху) є:

генетичні порушення,

хронічні інфекції вуха,

ряд захворювань: краснуха, кір, свинка, менінгіт,

вплив деяких лікарських препаратів і шкідливих факторів навколишнього середовища.

Від глухоти і порушень слуху страждають близько 360 мільйонів людей / Фото: Getty Images

"Статистика порушення слуху в українців не тішить"

Цього 2021 року громадська організація "Відчуй" вкотре провела одноденну акцію "Перевір слух" в Києві.

Майже 600 людей отримали можливість безкоштовно перевірити свій слух і що найважливіше, більшість з них робили це вперше в житті. Як і очікувалось, статистика знову не тішить: у загальному у кожного п'ятого виявлено порушення слуху,

– заявили в ГО "Відчуй".

Так, протягом дня було перевірено слух у 141 дитини, з них у 14 вже є певні порушення.

"Також порушення виявлено у кожного 7 учасника перевірки віком від 18 до 30 років. Це якщо ви досі думаєте, що зниження слуху це лише вікове порушення", – додали у пресслужбі.

Симптоми порушення слуху

Пропонуємо вам відповісти на наступні питання. Якщо на більшість з них буде відповідь "Так", тоді ймовірно у вас є зниження слуху і слід звернутися до центру слухопротезування.

1. Чи помічаєте ви, що люди навколо вас бубонять або розмовляють тихо?

2. Чи складно вам спілкуватися в галасливих місцях (кафе, ресторан тощо)?

3. Чи часто вам доводиться включати звук, скажімо, на гаджетах голосніше?

4. Чи часто члени вашої родини або знайомі скаржаться, що їм доводиться кілька разів повторювати сказане?

5. Чи доводиться вам дивитися прямо на співрозмовника, щоб краще розуміти сказане?

6. Чи помітили ви, що щоденні звуки (птахи, годинник тощо) зникли?

Зауважимо, що порушення слуху може виникнути в будь-якому віці. Однак найчастіше люди вперше стикаються з цим у віці від 65 років і старше.

Профілактика втрати слуху і глухоти

Використано дані МОЗ України

Профілактика захворювань вух полягає в загартовуванні організму, дотриманні гігієни, своєчасному лікуванні простудних і хронічних інфекцій та вчасній періодичності перевірки слуху.