Порушення сну після COVID-19: що відомо про коронасомію
Ще одним наслідком після коронавірусної інфекції стали проблеми зі сном. Поширений вплив COVID-19 отримав назву "коронасомнія". Що відомо про це – читайте далі.
Джерело:Інстаграм-сторінка @sviy.doc
Коронасомія: що це таке⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Чимало людей після "ковіду" зізнаються, що мають порушення сну. Дослідники, які опублікували звіт у Journal of Clinical Sleep Medicine, наголошують на необхідності посилення скринінгу щодо якості сну та спостережень за пацієнтами на наявність психологічних та фізичних проблем, які можуть виникнути.
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Подібне дослідження провели на 843 дорослих у Великій Британії. Так, майже 70% людей повідомили про зміну якості сну.
"Коронасомнія" призвела до збільшення використання фармакологічних засобів для сну. Опитування 5525 канадців виявило, що 27% використовували снодійні під час та після хвороби.
Що робити з порушенням сну після коронавірусу
На думку експертів, методи для розслаблення та когнітивно-поведінкова терапія є більш корисними, ніж ліки, які можуть бути пов'язані зі значними побічними ефектами.
Як можна покращити сон
- Обмежити вплив стресових новин, пов’язаних з коронавірусом,⠀⠀
- Зменшити споживання алкоголю,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Уникати використання гаджетів у ліжку перед сном та одразу після підйому,
- Збалансовано харчуватися,
- Бути фізично активним,
- За потреби – звернутися до психотерапевта.⠀⠀⠀⠀⠀
Люди, які перехворіли коронавірус, скаржаться на порушення сну / Фото: Getty Images
Реакція соцмереж
У коментарях до публікації чимало людей, які перехворіли коронавірусну інфекцію, зізналися про те, що також страждають від "коронасомії".
Що пишуть користувачі у мережі:
- "Вже 4 тижні, як порушення після коронавірусу. Досі не можу спати, як колись".
- "Моя мати мала безсоння кілька діб підряд (в період хвороби), тому вживала снодійні".
- "Я просиналась більше місяця о четвертій ранку і не спала вдень, згодом засинала о дванадцятій ночі"
- "Так, і зараз є. Я перенесла коронавірус на шостому місяці вагітності. Якість сну була і так дуже специфічна, а після хвороби день і ніч зовсім змінилися".
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