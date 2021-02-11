Порушення сну після COVID-19: що відомо про коронасомію

Ще одним наслідком після коронавірусної інфекції стали проблеми зі сном. Поширений вплив COVID-19 отримав назву "коронасомнія". ⁠⁠ Що відомо про це – читайте далі.

Коронасомія: що це таке⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Чимало людей після "ковіду" зізнаються, що мають порушення сну. Дослідники, які опублікували звіт у Journal of Clinical Sleep Medicine, наголошують на необхідності посилення скринінгу щодо якості сну та спостережень за пацієнтами на наявність психологічних та фізичних проблем, які можуть виникнути.

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Подібне дослідження провели на 843 дорослих у Великій Британії. Так, майже 70% людей повідомили про зміну якості сну.

"Коронасомнія" призвела до збільшення використання фармакологічних засобів для сну. Опитування 5525 канадців виявило, що 27% використовували снодійні під час та після хвороби.

Що робити з порушенням сну після коронавірусу

На думку експертів, методи для розслаблення та когнітивно-поведінкова терапія є більш корисними, ніж ліки, які можуть бути пов'язані зі значними побічними ефектами.

Як можна покращити сон

Обмежити вплив стресових новин, пов’язаних з коронавірусом,⠀⠀

Зменшити споживання алкоголю,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Уникати використання гаджетів у ліжку перед сном та одразу після підйому,

Збалансовано харчуватися,

Бути фізично активним,

За потреби – звернутися до психотерапевта.⠀⠀⠀⠀⠀

Відтак не слід відразу купувати в аптеці снодійні засоби! ⁠⁠⠀



Люди, які перехворіли коронавірус, скаржаться на порушення сну / Фото: Getty Images

Реакція соцмереж

У коментарях до публікації чимало людей, які перехворіли коронавірусну інфекцію, зізналися про те, що також страждають від "коронасомії".

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