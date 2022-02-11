Вчені показали, як саме збої в добових коливаннях порушують роботу імунної системи і коли вона припиняє боротися з головною ознакою нейродегенерації.

До слова Популярна теорія не працює: відкрили новий метод лікування хвороби Альцгеймера

Про нову потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера повідомили американські дослідники з Ренсселерського політехнічного інституту.

Порушеннями циркадних ритмів та хвороба Альцгеймера

Зв'язок цієї хвороби із порушеннями циркадних (або добових) ритмів уже відомий. Наприклад, у людини за роки до появи перших симптомів можуть бути проблеми зі сном.

Наразі вчені простежили, як це працює на молекулярному рівні. Вони виміряли активність імунних клітин, відповідальних за видалення токсичних для нейронів білків – скупчень бета-амілоїдів у головному мозку.

В нормальних умовах імунні клітини виконують свою роботу згідно з добовими циклами, контрольованими циркадними ритмами. При збоях у циркадних ритмах їхня робота порушувалася.

Подальші спостереження показали, що причиною цих коливань був гепаран білок на поверхні клітин.

Як він працює? Білок реагує на циркадні ритми і, як показали попередні дослідження, відіграє роль у очищенні від бета-амілоїдів.

Результати розкривають механізм, що пов'язує порушення циркадних ритмів із хворобою Альцгеймера, а також наголошують на важливості імунних клітин у цих відносинах,

– підкреслили автори.

Важливість результатів

Ці результати важливі як для профілактики хвороби Альцгеймера, так і розробки цільових лікарських засобів.

У подальших дослідженнях вчені планують визначити, як циркадні ритми регулюють рівень гепарану на клітинній поверхні, щоб навчитися контролювати симптоми хвороби Альцгеймера та уповільнювати прогрес нейродегенерації.