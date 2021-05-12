Порушники мають відповісти, – Ляшко обурився через вакцинацію поза чергою

Через випадки вакцинації поза чергою і не груп ризику, у МОЗ готують перевірку та обіцяють покарати винних, які дозволили ці порушення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами найчастіше такі випадки трапляються у Києві та рідше у Львові.

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Віктор Ляшко “Через це була заява Київської міської державної адміністрації, яка з’явилася після селекторної наради в МОЗ і додаткових розмов міністерства із заступником КМДА, керівником департаменту охорони здоров’я, де ми чітко наголосили на алгоритмах вакцинації, яких повинні дотримуватися усі”.

Він нагадав, що зараз вакцинуються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей похилого віку і з хронічними захворюваннями.

Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався поза чергою, а люди, які були записані, не отримали вакцину – будуть розглянуті та проводитимуться службові перевірки,

– наголосив Ляшко.

Санітарний лікар повідомив, що за інформацією, таких людей було приблизно 90 у Києві. Цю інформацію перевірять у МОЗ.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу