ООН та Лондонська школа гігієни та тропічної медицини представили актуальний звіт про поширення інфекції Streptococcus групи B (GBS). За оцінками вчених, майже у третини дорослого населення у кишківнику є ця бактерія. Це може бути серйознішою причиною передчасних пологів та інвалідності, ніж вважали раніше.

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Руйнівна роль бактерії

Звіт підтвердив попередні висновки про те, що бактерія викликає майже 100 тисяч смертей новонароджених і близько 50 тисяч мертвонароджень щороку.

Але вперше вчені оцінили вплив бактерії на передчасні пологи. Зокрема, вони виявили, що стрептокок групи B щорічно провокує понад пів мільйона передчасних пологів, що призводить до значної тривалої інвалідності.

Водночас автори звіту зазначили, що у розробці вакцини не вдалось досягнути значного прогресу.

ВООЗ разом із партнерами закликали до термінової розробки вакцини проти GBS, яка б принесла величезну користь країнам у всьому світі.

Яким чином бактерія впливає на перебіг вагітності

У середньому 15% вагітних жінок у всьому світі, тобто майже 20 мільйонів переносять бактерію GBS у піхві. Але навіть якщо в більшості випадків симптоми відсутні, інфікована вагітна жінка може передати бактерію своєму плоду через навколоплідні води або під час пологів, коли дитина проходить через вагінальний канал.

Немовлята й ембріони особливо вразливі, тому що їхня імунна система ослаблена, щоб боротися з бактеріями, що розмножуються. Зараження може призвести до менінгіту та сепсису, що може мати смертельні наслідки.

Крім того, у випадку, якщо немовля після інфікування виживає, у нього може розвинутися церебральний параліч або постійні проблеми із зором і слухом.

Як цьому протидіяти

Наразі жінкам з GBS призначають антибіотики під час пологів, щоб знизити можливість передачі інфекції їхній дитині. Але такий підхід створює проблеми у тих місцях, де скринінг та прийом антибіотиків під час пологів менш доступні.

Натомість вчені припустили, що вакцина проти GBS, яку можна вводити вагітним жінкам під час планових оглядів на вагітність, у випадку охоплення понад 70% вагітних жінок, зможе запобігати 50 тисячам смертям немовлят та плоду щороку.