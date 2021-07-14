Поширена хвороба викликає важкий постковідний синдром

У деяких пацієнтів постковідний синдром або long covid протікає настільки важко, що їм потрібне лікування в стаціонарі. Використовуючи можливості штучного інтелекту американські вчені виділили найважливіший фактор розвитку цього захворювання – наявність в анамнезі анемії.

Чому виникає анемія

Анемія або недокрів'я – це стан, при якому в крові міститься недостатня кількість червоних кров'яних тілець (еритроцитів), які переносять кисень. Найчастіше вона пов'язана з браком заліза, фолієвої кислоти або вітаміну В12.

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Також анемія може бути результатом прискореного руйнування еритроцитів або крововтрати. Ця патологія досить часто зустрічається у людей похилого віку (понад 10% людей у ​​віці старше 65 років), але нерідко виникає й у молодих.

За допомогою штучного інтелекту фахівці проаналізували дані понад 2,4 тисячі пацієнтів з помірним і тяжким COVID-19, у яких після проходження лікування в стаціонарі були два негативних ПЛР-тесту на коронавірус.

Анемія викликає постковідний синдром

Потім автори дослідження виділили дві групи пацієнтів: ті, які були госпіталізовані з ускладненнями тільки один раз і ті, яким потрібна була повторна госпіталізація через 90 днів після зараження у зв'язку з довгостроковими симптомами COVID-19. Вчені також проаналізували дані з медичних карт повторно госпіталізованих пацієнтів за рік до інфікування.

Результати показали, що лікування в стаціонарі через три місяці після виписки знадобилося 374 хворим.

У всіх пацієнтів в цій групі за рік до зараження коронавірусом спостерігалися патологічні зміни рівня гемоглобіну і гематокриту, деякі страждали від хронічної хвороби нирок.

Під час госпіталізації з COVID-19 у 79% хворих була діагностована легка анемія, ще у 37% – важка.

Грип та анемія

Щоб визначити, чи є цей взаємозв'язок специфічною тільки для коронавірусної інфекції, автори дослідження провели такий же аналіз серед пацієнтів, які були госпіталізовані з грипом у 2003. Виявилося, що у багатьох людей, які потрапили в лікарню з грипом, а потім змушені були знову проходити лікування в стаціонарі через ускладнення, за рік до зараження діагностували анемію. Найсильніший зв'язок з первинної та повторною госпіталізацією спостерігався у пацієнтів з помірним і важким недокрів'ям.