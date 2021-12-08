Нове дослідження показало, що катаракта, захворювання очей при діабеті та вікова дегенерація жовтої плями пов'язані з підвищеним ризиком деменції. Тоді вчені припустили, що вся справа у зменшенні кількості інформації, яка отримується від зору.

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Причини катаракти

Помутніння кришталика – катаракта – зустрічається майже у 100 мільйонів людей у ​​всьому світі, і часто призводить до повної втрати зору. 45% незрячих людей втратили зір саме через катаракту. Зазвичай це захворювання розвивається у літньому віці, хоч і зустрічається у дітей.

Розвинутися катаракта може через генетичну схильність, отруєння ліками або через інфекцію, діабет, проблеми з нирками або щитовидною залозою. Також до появи цієї хвороби може призводити авітаміноз, іонізуюче випромінювання (зокрема радіація), травми та поганий стан навколишнього середовища. Лікують катаракту видаленням пошкодженого кришталика та заміною його на штучну лінзу.

Видалення катаракти зменшує ризик деменції

Нове дослідження показує, що відновлення зору на 30% знижує ризик розвитку деменції, у порівнянні з пацієнтами, яким не видалили катаракту.

При цьому знижений ризик залишається, як мінімум, протягом 10 років після операції. Позитивний ефект відзначений, зокрема, для хвороби Альцгеймера, яка вважається основною причиною деменції.

Чому операція так впливає

Вчені припускають, що зниження ризику деменції пов'язане з тим, що мозок пацієнтів знову отримує повну інформацію від очей. Проте є й інша теорія: можливо справа у синьому світлі, яке блокується катарактою. Без нього порушуються цикли сну і може розпочатися дегенерація нервових тканин.

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