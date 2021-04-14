Поширене рослинне з'єднання виявилось ефективним проти агресивного раку мозку

Перші доклінічні експерименти продемонстрували перспективні результати у боротьбі з медулобластомою – найпоширенішою формою раку головного мозку. Новий спосіб лікування виявився дуже ефективним у поєднанні з хімієтерапією.

Науковці з Лондонського університету Королеви Марії дослідили використання гексафосфату інозиту (IP6) на зразках тканин людини й моделях мишей з медулобластомою. З'єднання IP6 присутнє майже у всіх рослинах та тваринах. І виявилось, що воно може бути ефективним проти раку мозку.

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Медулобластому поділяють на 4 різні підгрупи: WNT, SHH, G3 і G4. Остання з них є найпоширенішою та найагресивнішою, але, на жаль, вона найменш вивчена.

Але нещодавно групі британських вчених вдалося визначити, як тип пухлини G4 може адаптуватися до навколишнього середовища і безконтрольно рости.

Науковцям вже було відомо, що в клітинах медулобластоми досить високий рівень білка BMI1 і фактично відсутній білок CHD7. Вважається, що такі умови й сприяють розвитку раку.

Результати нового дослідження

Нові експерименти показали, що саме високий рівень BMI1 дозволяє раковим клітинам адаптувати свій метаболізм і агресивно зростати.

Але коли вчені використали IP6 для обробки зразків клітин, зростання пухлини вдалося відвернути назад.

Ефективність IP6 виявилася ще вищою у поєднанні з препаратом цисплатином, який використовується при хімієтерапії. Застосування цієї схеми на моделях мишей збільшило виживаність тварин.

Вчені переконані, що ці результати дають надію найвразливішій групі пацієнтів з раком мозку. Тепер група дослідників проведе клінічні випробування, аби ретельно перевірити можливості комбінації IP6 з хімієтерапією.