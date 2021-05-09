Впродовж останніх декількох років до таких самих висновків приходили автори різноманітних наукових досліджень. Відтепер EFSA намагатиметься якомога швидше заборонити його застосування в Європейському союзі.

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Куди додають Е171

Зазвичай Е171 застосовують в харчовій промисловості, як білий барвник. Його додають в сотні видів продуктів – від жувальної гумки та морозива до кондитерських виробів та майонезу. Зауважимо, що цей харчовий барвник дуже популярний в Україні.

У чому полягає шкода харчового барвника Е171

У 2016 році EFSA оцінило безпеку діоксиду титану і зробило висновок, що немає наявних підтверджень канцерогенності або генотоксичності Е171.

Але водночас почали з'являтися дослідження, які вказували на те, що діоксид титану може накопичуватися у тому випадку, якщо він потрапляє в організм людини у формі наночастинок діаметром менше ніж 100 нм.

У 2020 році Франція стала першою країною світу, де заборонили використання цієї харчової добавки.

Глава Ради по вивченню Е171 Магеда Йонес заявив, що попри відсутність повної ясності в дослідженні, не можна ігнорувати побоювання щодо генотоксичности діоксиду титану.

Беручи до уваги всі доступні наукові дослідження і дані, Рада дійшла висновку, що діоксид титану не може більше вважатися безпечною харчовою добавкою. Важливим елементом у прийнятті цього рішення було те, що ми не можемо виключити генотоксичність внаслідок вживання часток діоксиду титану. Після проковтування абсорбція частинок діоксиду титану низька, проте, вони можуть накопичуватися в організмі,

– сказав він.

Нова класифікація барвника не обов'язково призведе до негайної його заборони в ЄС. Але думка Ради зазвичай служить підставою для відповідних рішень боку регулювальних органів Єврокомісії та країн-учасників.

Комісарка з охорони здоров'я і безпеки харчових продуктів ЄС Стелла Кіріакідес вже писала у Твіттері, що законопроєкт про повну заборону Е171 винесуть на розгляд якомога швидше.