Поширений харчовий барвник Е171 визнали небезпечним: його заборонять в ЄС

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) змінило свою позицію щодо діоксиду титану – барвника Е171. Експерти визначили, що він "не може більше вважатися безпечною харчовою добавкою".

Впродовж останніх декількох років до таких самих висновків приходили автори різноманітних наукових досліджень. Відтепер EFSA намагатиметься якомога швидше заборонити його застосування в Європейському союзі.

До теми Як боротись із запаленням кишківника: від яких продуктів відмовитись

Куди додають Е171

Зазвичай Е171 застосовують в харчовій промисловості, як білий барвник. Його додають в сотні видів продуктів – від жувальної гумки та морозива до кондитерських виробів та майонезу. Зауважимо, що цей харчовий барвник дуже популярний в Україні.

У чому полягає шкода харчового барвника Е171

У 2016 році EFSA оцінило безпеку діоксиду титану і зробило висновок, що немає наявних підтверджень канцерогенності або генотоксичності Е171.

Але водночас почали з'являтися дослідження, які вказували на те, що діоксид титану може накопичуватися у тому випадку, якщо він потрапляє в організм людини у формі наночастинок діаметром менше ніж 100 нм.

У 2020 році Франція стала першою країною світу, де заборонили використання цієї харчової добавки.

Глава Ради по вивченню Е171 Магеда Йонес заявив, що попри відсутність повної ясності в дослідженні, не можна ігнорувати побоювання щодо генотоксичности діоксиду титану.

Беручи до уваги всі доступні наукові дослідження і дані, Рада дійшла висновку, що діоксид титану не може більше вважатися безпечною харчовою добавкою. Важливим елементом у прийнятті цього рішення було те, що ми не можемо виключити генотоксичність внаслідок вживання часток діоксиду титану. Після проковтування абсорбція частинок діоксиду титану низька, проте, вони можуть накопичуватися в організмі,

– сказав він.

Нова класифікація барвника не обов'язково призведе до негайної його заборони в ЄС. Але думка Ради зазвичай служить підставою для відповідних рішень боку регулювальних органів Єврокомісії та країн-учасників.

Комісарка з охорони здоров'я і безпеки харчових продуктів ЄС Стелла Кіріакідес вже писала у Твіттері, що законопроєкт про повну заборону Е171 винесуть на розгляд якомога швидше.