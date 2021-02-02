Поширений препарат від ВІЛ може вберегти від втрати зору: дослідження

Біологи зі США ідентифікували групу препаратів, які можуть боротися з макулодистрофією – однією з причин втрати зору у зрілому віці.
Джерело: EurekAlert
Клас антивірусних препаратів – інгібітори зворотної транскриптази (NRTI) – широко використовують для лікування ВІЛ. Вчені виявили, що NRTI можуть виявитися корисними для терапії макулодистрофії.
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Вчені з Інституту біологічних досліджень Солка проаналізували 4 бази даних різних компаній медичного страхування.
Вони помітили, що люди, які вживають NTRI, значно рідше страждають від макулодистрофії – майже на 40%.
В результаті науковці вирішили знайти ліки, які блокують виробництво цього типу ДНК, аби запобігти втраті зору. Відтак, дослідники закликають провести випробування цього препарату і всіх його похідних.