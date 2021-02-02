Поширений препарат від ВІЛ може вберегти від втрати зору: дослідження

Біологи зі США ідентифікували групу препаратів, які можуть боротися з макулодистрофією – однією з причин втрати зору у зрілому віці.

Джерело: EurekAlert

Клас антивірусних препаратів – інгібітори зворотної транскриптази (NRTI) – широко використовують для лікування ВІЛ. Вчені виявили, що NRTI можуть виявитися корисними для терапії макулодистрофії.

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Макулодистрофія – що це? Джерело: Вікіпедія А також вікова дегенерація та дегенерація жовтої плями. Це група захворювань, при яких сітківка ока вражається, а центральний зір порушується. Найчастіше проявляється "помутнінням" в очах, а також відсутністю видимості в центрі поля зору.

Вчені з Інституту біологічних досліджень Солка проаналізували 4 бази даних різних компаній медичного страхування.

Вони помітили, що люди, які вживають NTRI, значно рідше страждають від макулодистрофії – майже на 40%.

Робота вчених змінює уявлення біологів про ДНК

Дослідження вперше демонструє, що воно може створюватися за межами клітинного ядра в цитоплазмі клітин, де розташований генетичний матеріал.

Формування певного типу ДНК в цитоплазмі впливає на макулодистрофію, адже в ході цього процесу знищується важливий шар клітин, які живлять світлочутливі клітини сітківки.

В результаті науковці вирішили знайти ліки, які блокують виробництво цього типу ДНК, аби запобігти втраті зору. Відтак, дослідники закликають провести випробування цього препарату і всіх його похідних.