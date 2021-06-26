Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 526 хворих з вираженою симптоматикою COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 35 пацієнтів. Водночас видужали – 1 835 людей.

До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 21 715 осіб,
  • методом ІФА – 8 880 осіб,
  • експрес-тестами – 15 340 осіб.

Поширення коронавірусу в областях: статистика за добу

  • Київ – 205 випадків;
  • Вінницька область – 15 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 24 випадки;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 32 випадки;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 6 випадків;
  • Львівська область – 33 випадки;
  • Миколаївська область – 26 випадків;
  • Одеська область – 32 випадки;
  • Полтавська область – 31 випадок;
  • Рівненська область – 26 випадків;
  • Сумська область – 40 випадків;
  • Тернопільська область – 12 випадків;
  • Харківська область – 44 випадки;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 22 випадки;
  • Черкаська область – 29 випадків;
  • Чернівецька область – 16 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу