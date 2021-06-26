Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 526 хворих з вираженою симптоматикою COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 35 пацієнтів. Водночас видужали – 1 835 людей.

До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 715 осіб,

методом ІФА – 8 880 осіб,

експрес-тестами – 15 340 осіб.

Поширення коронавірусу в областях: статистика за добу

Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 15 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 32 випадки;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 31 випадок;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 40 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 44 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 22 випадки;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 233 546 людей: з них станом на 26 червня видужали 2 161 972 людини;

від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 269 мешканців країни.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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