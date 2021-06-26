COVID-19 в Україні: 756 інфікованих за добу, всього захворіли понад 2,2 мільйона
26 червня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні станом на 26 червня впродовж доби зареєстрували 756 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед хворих 29 дітей та 12 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 526 хворих з вираженою симптоматикою COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 35 пацієнтів. Водночас видужали – 1 835 людей.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 715 осіб,
- методом ІФА – 8 880 осіб,
- експрес-тестами – 15 340 осіб.
Поширення коронавірусу в областях: статистика за добу
- Київ – 205 випадків;
- Вінницька область – 15 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 24 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 32 випадки;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 6 випадків;
- Львівська область – 33 випадки;
- Миколаївська область – 26 випадків;
- Одеська область – 32 випадки;
- Полтавська область – 31 випадок;
- Рівненська область – 26 випадків;
- Сумська область – 40 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 44 випадки;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 22 випадки;
- Черкаська область – 29 випадків;
- Чернівецька область – 16 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 233 546 людей:
- з них станом на 26 червня видужали 2 161 972 людини;
- від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 269 мешканців країни.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу