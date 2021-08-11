Поширення може прискоритися і стати загрозливим, – у НАН розповіли про ризики штаму Дельта

Штам коронавірусу Дельта вже виявили у багатьох містах України. Однак його поширення може значно прискоритися та навіть стати загрозливим.

Про це розповів член робочої групи НАН України Ігор Іванов в ефірі 24 каналу. Через штам Дельта ситуація із захворюваністю в Україні може значно погіршитися.

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Темпи поширення штаму можуть зрости

За словами Іванова, у Великій Британії, де вже вакцинували значну частину населення, темпи поширення штаму Дельта становлять 60 – 70%. Зважаючи на це, в Україні вони також можуть стрімко зрости.

Можна очікувати, що темпи поширення прискоряться, стануть загрозливими,

– заявив Іванов.

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За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

В Чернігівській області виявили 10 випадків штаму коронавірусу Дельта. Водночас на Прикарпатті зафіксували 10 пацієнтів з коронавірусом, інфікованих цим штамом.

Варто зауважити, що від Дельта-штаму та його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу