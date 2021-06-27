Поширення штаму коронавірусу Дельта Плюс може призвести до нового локдауну

У ВООЗ вважають, що поширення новітнього штаму коронавірусу Дельта Плюс може знову призвести до локдауну. Тож потрібно чим швидше покласти край поширенню вірусу.

Для того, щоб цього уникнути, потрібно дотримуватися карантинних обмежень, зокрема носити маски та зберігати соціальну дистанцію. Про це розповіла представниця ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович.

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Представниця ВООЗ зауважила, що ситуація зі штамом Дельта Плюс тривожна, адже вірус набирає швидкість поширення.

Вона пояснила, що дотримуватися карантинних обмежень поки що необхідно попри вакцинацію.

Треба зараз докласти зусиль за короткий час, інакше локдаун,

– сказала вона.

При цьому Вуйнович підкреслила, що вакцинація необхідна, оскільки вона дозволяє знизити можливість передачі вірусу і ризики важкого перебігу хвороби.

Попередні заяви ВООЗ:

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, штам коронавірусу Дельта швидше поширюється саме серед невакцинованих людей.

Меліта Вуйнович розповіла, що вакцинуватися проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції навіть вакцинованим людям.

Штам коронавірусу Дельта удвічі заразніший, ніж початковий штам вірусу з китайського Уханю.