Поширюється надзвичайно швидко: штам коронавірусу Омікрон вже в Канаді

В Канаді виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу з ПАР під назвою Омікрон. Інфекцію зафіксували у столиці країни Оттаві.

Обидва інфікованих нещодавно приїхали з Нігерії. Департамент охорони здоров'я Оттави займається відстеженням контактних людей.

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Раніше країна запровадила обмеження на поїздки для іноземних громадян, які побували у південноафриканських державах впродовж останніх двох тижнів. Інфікованих пацієнтів одразу ізолювали.

Поширення штаму Омікрон у світі

Раніше Омікрон виявили у ПАР, Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великої Британії, Нідерландах, Бельгії, а також у Гонконгу та Ізраїлі. Зауважимо, що мовиться лише про офіційно підтверджені випадки.

Багато країн вже обмежили авіасполучення з країнами Південної Африки.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як той, що викликає занепокоєння.

Джерело: BBC