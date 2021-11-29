Поширюється надзвичайно швидко: штам коронавірусу Омікрон вже в Канаді
Джерело:CBC
В Канаді виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу з ПАР під назвою Омікрон. Інфекцію зафіксували у столиці країни Оттаві.
Обидва інфікованих нещодавно приїхали з Нігерії. Департамент охорони здоров'я Оттави займається відстеженням контактних людей.
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Раніше країна запровадила обмеження на поїздки для іноземних громадян, які побували у південноафриканських державах впродовж останніх двох тижнів. Інфікованих пацієнтів одразу ізолювали.
Поширення штаму Омікрон у світі
Раніше Омікрон виявили у ПАР, Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великої Британії, Нідерландах, Бельгії, а також у Гонконгу та Ізраїлі. Зауважимо, що мовиться лише про офіційно підтверджені випадки.
Багато країн вже обмежили авіасполучення з країнами Південної Африки.Зверніть увагу: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як той, що викликає занепокоєння.
Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон
Джерело: BBC
- На початку тижня штам B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Невідомий раніше варіант коронавірусу виявили у зразках пацієнтів з ПАР.
- Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
- Є побоювання, що цей вірус наразі радикально відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними. Але наразі це лише припущення.
- B.1.1.529 має здібності штамів Дельта та Бета – ухилення від імунітету та швидке поширення. І при цьому він має значно більшу кількість мутацій.