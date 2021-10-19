Японські дослідники визначили роль ключового клітинного рецептора CD300a у процесі ефероцитозу (процес видалення вмерлих клітин) після інсульту. Саме це відіграє ключову роль в зниженні ускладнень після ішемічного інсульту.
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Результати дослідження
Експерименти на моделях мишей показали, що у гризунів з дефіцитом CD300a неврологічні ушкодження виявилися нижчими, ніж у тварин з нормальною експресією CD300a.
Потім вчені протестували дію антитіл, спрямовану на блокування CD300a. Лікування виявилось ефективним і призвело до скорочення запалення головного мозку – гризуни швидше відновилися після інсульту.
Вчені встановили, що роль CD300a дуже важлива під час перших кількох годин після інсульту.
До слова, попередньо вчені з'ясували, що фізична активність знижує ризик смертності у людей, які перенесли інсульт на 50%.
Найбільша користь була відзначена у людей у віці до 75 років. Якщо вони були активні хоча б півгодини в день, то їх ризики смерті були нижче вже на 80%.