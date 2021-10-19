Японські дослідники визначили роль ключового клітинного рецептора CD300a у процесі ефероцитозу (процес видалення вмерлих клітин) після інсульту. Саме це відіграє ключову роль в зниженні ускладнень після ішемічного інсульту.

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Результати дослідження

Експерименти на моделях мишей показали, що у гризунів з дефіцитом CD300a неврологічні ушкодження виявилися нижчими, ніж у тварин з нормальною експресією CD300a.

Потім вчені протестували дію антитіл, спрямовану на блокування CD300a. Лікування виявилось ефективним і призвело до скорочення запалення головного мозку – гризуни швидше відновилися після інсульту.

Вчені встановили, що роль CD300a дуже важлива під час перших кількох годин після інсульту.

Увага! Якщо експериментальна терапія підтвердить свій потенціал для людини, то нова стратегія лікування за умови раннього втручання може попередити розвиток важких неврологічних ускладнень та інвалідності.

До слова, попередньо вчені з'ясували, що фізична активність знижує ризик смертності у людей, які перенесли інсульт на 50%.

Найбільша користь була відзначена у людей у віці до 75 років. Якщо вони були активні хоча б півгодини в день, то їх ризики смерті були нижче вже на 80%.