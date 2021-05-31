Пандемічна втома
За словами міністра, послаблення є доцільними та потрібними, адже люди уже втомились від карантину.
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Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення,
– зазначив Віктор Ляшко.
Втім, повинна бути золота середина, адже люди таки продовжують хворіти.
Хвороба не зникла
За словами Віктора Ляшка, поки немає масштабних спалахів, можна говорити про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1 002 людини.
- Від ускладнень хвороби померли 64 пацієнти.
- Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби.
- Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 випадки інфікування SARS-CoV-2 та 50 536 жертв недуги.