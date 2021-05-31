Пандемічна втома

За словами міністра, послаблення є доцільними та потрібними, адже люди уже втомились від карантину.

До теми Спад захворюваності: в Україні тисяча людей інфікувались COVID-19, одужали – вп'ятеро більше

Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення,
– зазначив Віктор Ляшко.

Втім, повинна бути золота середина, адже люди таки продовжують хворіти. 

Хвороба не зникла

За словами Віктора Ляшка, поки немає масштабних спалахів, можна говорити про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами.

Ситуація з COVID-19 в Україні

  • Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1 002 людини. 
  • Від ускладнень хвороби померли 64 пацієнти.
  • Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби.
  • Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19.
  • Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 випадки інфікування SARS-CoV-2 та 50 536 жертв недуги. 