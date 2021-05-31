Пандемічна втома

За словами міністра, послаблення є доцільними та потрібними, адже люди уже втомились від карантину.

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Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення,

– зазначив Віктор Ляшко.

Втім, повинна бути золота середина, адже люди таки продовжують хворіти.

Хвороба не зникла

За словами Віктора Ляшка, поки немає масштабних спалахів, можна говорити про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами.

Зверніть увагу! Кабінет міністрів готує зміни до норм адаптивного карантину. Зокрема, планують переглянути індикатори "зеленої" зони, яку зараз можна вводити лише для всієї країни, а не для окремих регіонів.

Ситуація з COVID-19 в Україні