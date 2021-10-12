Трансплантацію нирки у Франківську проводили вперше

Операцію проводили лікарі обласної клінічної лікарні, донором став 54-річний франківець, який помер внаслідок важкої черепно-мозкової травми. Згоду на донорство підписали його рідні, а нирку отримав 31-річний львів'янин, який до того перебував на обліку та отримував діаліз упродовж 7 років.

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В складі Київської бригади оперував Борис Тодуров Фото КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Донорське серце і печінку пересадили у Львові

Проводити пересадку нирки франківським лікарям допомагала команда колег із Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова та Київського Інституту серця. Вони ж допомагали із вилученням органів.

Серце і печінку повезли у супроводі патрульної поліції до Львова, де органи пересадили чоловікові та жінці.

Франківський донор врятував три життя.



Лікарі зробили "коридор пошани" / Фото КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

За словами медичного директора Андрія Яворського, сьогодні на обліку в Івано-Франківській області перебуває 180 людей, які очікують на пересадку органів.

Сьогодні відбулася історична подія, яка стала початком великого проєкту з порятунку життів: коли людина може послужити людині, коли свою згоду на благородну справу можуть дати родичі постраждалого, а лікарі професійно та злагоджено виконати свою роботу,

– розповів Грищук.

Увага! За інформацією Міністерства охорони здоров'я, це 39 мультиорганне вилучання в цьому році.



54-річний донор помер від травм / Фото КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Зокрема, генеральний директор Директорату високотехнологічної допомоги та інновацій МОЗ України Василь Стрілка зауважив, що цілеспрямована державна політика в цьому питанні дає свої результати.