Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що вакцина Covishield ідентична AstraZeneca, а припущення про те, що препарат, який закупила Україна, нібито відрізняється за формулою є категорично неправильним.

На жаль, в Україні досі чимало людей сумніваються в ефективності вакцині Covishield. Однак чимало експертів вже підтвердили, що цей препарат, який закупила Україна, ідентичний тій, що розробили компанія AstraZeneca і Оксфордський університет. Британський посол також залишила публікацію у твіттері про це.

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Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним,

– заявила Мелінда Сіммонс.

Перша партія (500 тисяч доз) вакцини від COVID-19 прибула в Україну 23 лютого. Наступного дня, 24 лютого, в Україні стартувала масова вакцинація.

Перше щеплення в країні отримав житель Черкаської області, лікар-реаніматолог Євген Горенко. Згодом 25 лютого щеплення почали робити у всіх областях.

Наразі в Україні вакциною Covishield погоджується лише кожен третій-четвертий український медик. Однак цей препарат також вже схвалили і в Канаді.

Вакцинація представників влади в Україні: хто отримав щеплення

Першим українським чиновником, який вакцинувався проти коронавірусу, став очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр отримав першу дозу препарату Covishield 1 березня.

2 березня першу дозу цієї ж вакцини ввели президенту України Володимиру Зеленському.

У той же день публічне щеплення отримав головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу