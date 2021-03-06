Постачальника китайської вакцини оштрафують через затримку препарату

Україна оштрафує компанію "Лекхім" за затримку постачання партії вакцин проти COVID-19. Йдеться про вакцину, розроблену китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.

Рішення про постачання вакцини досі не ухвалили

Вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech мала надійти до України 6 березня. Водночас постачальник – "Лекхім" назвав нову дату прибуття вакцини.

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За словами заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Іващенка, рішення щодо надання дозволу на екстрене використання препарату від Sinovac в Україні досі не ухвалено.

Вони точно не дотримуються заявлених термінів... Будуть штрафи, які вказані в контракті,

– наголосив посадовець.

Україна замовила 1,9 мільйона доз Sinovac і розраховувала отримати перші 700 тисяч доз впродовж місяця після затвердження вакцини в Китаї 6 лютого. Однак український постачальник звернувся до уряду із проханням перенести поставку на квітень – запит було відхилено.

Вакцина Sinovac буде в Україні 15 березня

У "Лекхім" відмовилися коментувати ситуацію, водночас запевнили, що перша партія китайської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну 15 березня.

Іващенко не уточнив, яка сума стягнення загрожує імпортеру, втім, за даними видання, уряд має право оштрафувати "Лекхім" на 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Зверніть увагу! CoronaVac китайської Sinovac Biotech мала надійти в Україну до 6 березня.

Ефективність вакцини компанія так і не підтвердила. Про можливі штрафні санкції також попередньо повідомив і очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.