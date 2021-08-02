Про це свідчать результати дослідження науковців з Університету Джонса Хопкінса (США). Вчені прийшли до висновку, що на розвиток хронічної форми цього захворювання впливає довгостроковий вплив крихітних частинок, які містяться в забрудненому повітрі.

До теми Знайшли простий спосіб зменшити ризик деменції

У дослідженні взяли учать 6 102 людини, 2 034 з яких страждали хронічним риносинуситом (але не на алергію). Всі вони проживали в районах з високим вмістом в повітрі PM 2,5 – дрібних твердих частинок і крапельок рідини розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра, тобто приблизно в 30 разів тонше за людську волосину.

Ці частинки складаються з суміші пилу, бруду, сажі, диму, органічних сполук і металі. Відомо, що вони пов'язані з високим ризиком серцево-судинних захворювань, астми, раку і хронічної обструктивної хвороби легенів, неврологічних розладів, а також зі зниженням когнітивних здібностей і передчасною смертю.

Джерелами забруднення є транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива тощо.

Науковці підтвердили зв'язок брудного повітря з синуситом

Учасники, які давно проживають в районах з найвищими концентраціями завислих речовин, з більшою ймовірністю стикалися з хронічним риносинуситом.

Зокрема п'ятирічний вплив означав підвищений ризик розвитку синуситу в 1,5 раза.

Й в 5 разів – важкого пансинуситу, коли у всіх чотирьох групах придаткових пазух носа накопичуються гній і слиз.

Як проводилось дослідження