Причини затяжних станів після COVID-19

Довготривалий COVID-19, коли у людини протягом декількох тижнів або місяців зберігаються симптоми інфекції наразі недостатньо вивчений вченими, а відтак однозначно сказати, чому так відбувається – складно.

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Однак, вчені з ПАР вирішили проаналізувати зразки крові пацієнтів з довготривалим COVID і порівняти їх з показниками здорових людей. Вони виявили, що у пацієнтів з постковідом спостерігається мікротромбоз.

Деталі дослідження

У крові пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, вчені ідентифікували присутність різних запальних молекул, які опинилися всередині мікротромбів. Деякі з них містили білки фібриноген і альфа2-антиплазмін, які відіграють важливу роль в процесі згортання крові.

Це вказує на порушення здатності організму розподіляти кисень і життєво важливі поживні речовини. А тому пацієнти тривалий час можуть відчувати втому, мати утруднене дихання і головні болі.

Ми бачимо, що COVID-19 і постковід провокують серйозні серцево-судинні патології та порушення згортання крові,

– резюмували вчені.

До слова, попередньо вчені встановили біомаркери згортання крові, які виявилися підвищеними у людей з довготривалим COVID-19.

Нові дані дають вченим можливості вибудувати нові стратегії лікування і профілактики тромбозу після COVID-19.