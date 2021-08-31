Постковід і синдром хронічної втоми дуже схожі: що це означає

Так званий довготривалий COVID-19 виникає приблизно у кожного третього хворого. Американські вчені виявили, що його симптоми дивним чином нагадують синдром хронічної втоми. Завдяки новим знанням та розумінню процесів, які провокує довготривалий COVID, можна поліпшити ефективність терапії.

Постковід і хронічна втома схожі

Довгий час синдром хронічної втоми не визнавали окремим фізіологічним захворюванням і тільки недавно його віднесли в категорію захворювань. Тим часом природа цього стану досі не зовсім зрозуміла вченим. Вважається, що у багатьох пацієнтів синдром хронічної втоми з'являється раптово після будь-якої гострої вірусної інфекції.

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Згідно з новими даними, COVID-19 і синдром хронічної втоми мають виняткову схожість. Проте, з огляду на обмежене розуміння природи синдрому хронічної втоми, вчені поки не поспішають стверджувати, що обидва стани ідентичні.

Зміни на фізіологічному рівні

Аналіз стану пацієнтів з довгим COVID-19 і синдромом хронічної втоми показав, що в обох випадках

Це проявляється дисбалансом між активними формами кисню і механізмом антиоксидантної захисту всередині клітин. Відомо, що надлишок активних форм кисню може пошкодити клітинні компоненти і спровокувати запалення.

Гіпотеза вчених полягає в тому, що окисно-відновний дисбаланс призводить до системних порушень, що, як наслідок, є причиною багатьох симптомів як довгого COVID-19, так і синдрому хронічної втоми. Зокрема, для обох станів характерна втома, відчуття туману в голові, порушення пам'яті.

Важливо відзначити, що вчені не вважають цю причину єдиною. Подальше вивчення механізмів цих станів дозволить, можливо, розкрити нові фактори.

Поки пероральна терапія, спрямована на відновлення окисно-відновного балансу, не показала значних поліпшень.

Вчені розрахують, що подальші дослідження дозволять знайти нові більш ефективні заходи.