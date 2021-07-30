Разом з тим, "тривалий ковід" досі є недостатньо вивченим. Багато експертів сходяться на думці, що це – не одне захворювання, а кілька симптомів, спричинених різними порушеннями після інфікування коронавірусом.

Більше тут Постковідний синдром: що варто про це знати та як уникнути серйозних наслідків

Скільки людей насправді страждають від постковідного синдрому

У вчених досі немає однозначної відповіді на це питання. Проблеми починаються від труднощів із діагностування стану. Та й загалом, діагностика будь-якої хвороби – це завжди складно, оскільки симптоми різних захворювань переплітаються, а тести – якщо вони існують – не завжди точні.

Симптоми

Нещодавно дослідники виявили аж 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.

Постковідний синдром – симптоми Найбільш поширеними ознаками та симптомами, які залишаються навіть після одужання, є: відчуття втоми;

задишка;

втрата нюху;

кашель;

біль у суглобах та м'язах;

головний біль;

підвищення серцебиття;

проблеми зі сном;

випадіння волосся.

Так, дані досліджень вказують на те, що люди, які одужують після COVID-19, можуть відчувати довготривалий вплив на здоров'я. Видання The Lancet встановило найпоширенішими симптомами після коронавірусу через 6 місяців після встановлення їх первинного діагнозу є:

втома – 63%;

труднощі зі сном – 26%;

повідомили про тривогу або депресію – 23% пацієнтів;

нерегулярний пульс, що спричиняє задишку та запаморочення – 14% осіб.

Довідка. Британська служба охорони здоров'я визначала тривалий ковід як ознаки або симптоми, що розвиваються після інфекції COVID-19, які тривають понад 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Деякі дослідження підкреслюють, що симптоми зберігаються протягом 4 або 5 тижнів.

Разом з тим, чітких методів визначити постковідний синдром – досі не існує. Наскільки швидко і чи взагалі можуть люди одужувати від постковідного синдрому, теж залишається незрозумілим. У багатьох людей симптоми спостерігають і через рік після видужання.