Разом з тим, "тривалий ковід" досі є недостатньо вивченим. Багато експертів сходяться на думці, що це – не одне захворювання, а кілька симптомів, спричинених різними порушеннями після інфікування коронавірусом.

Більше тут Постковідний синдром: що варто про це знати та як уникнути серйозних наслідків

Скільки людей насправді страждають від постковідного синдрому

У вчених досі немає однозначної відповіді на це питання. Проблеми починаються від труднощів із діагностування стану. Та й загалом, діагностика будь-якої хвороби – це завжди складно, оскільки симптоми різних захворювань переплітаються, а тести – якщо вони існують – не завжди точні.

Симптоми

Нещодавно дослідники виявили аж 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.

Постковідний синдром – симптоми

Найбільш поширеними ознаками та симптомами, які залишаються навіть після одужання, є:

  • відчуття втоми;
  • задишка;
  • втрата нюху;
  • кашель;
  • біль у суглобах та м'язах;
  • головний біль;
  • підвищення серцебиття;
  • проблеми зі сном;
  • випадіння волосся.

Так, дані досліджень вказують на те, що люди, які одужують після COVID-19, можуть відчувати довготривалий вплив на здоров'я. Видання The Lancet встановило найпоширенішими симптомами після коронавірусу через 6 місяців після встановлення їх первинного діагнозу є:

  • втома – 63%;
  • труднощі зі сном – 26%;
  • повідомили про тривогу або депресію – 23% пацієнтів;
  • нерегулярний пульс, що спричиняє задишку та запаморочення – 14% осіб.

Разом з тим, чітких методів визначити постковідний синдром – досі не існує. Наскільки швидко і чи взагалі можуть люди одужувати від постковідного синдрому, теж залишається незрозумілим. У багатьох людей симптоми спостерігають і через рік після видужання.