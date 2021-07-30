Постковідний синдром: наскільки поширеним є ознаки та симптоми зараз
Джерело:The Economist
Навіть після одужання від коронавірусу, люди можуть ще впродовж тривалого часу відчувати наслідки захворювання – так званий постковідний синдром. Деякі з них навіть можуть ніколи не одужати.
Разом з тим, "тривалий ковід" досі є недостатньо вивченим. Багато експертів сходяться на думці, що це – не одне захворювання, а кілька симптомів, спричинених різними порушеннями після інфікування коронавірусом.
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Скільки людей насправді страждають від постковідного синдрому
У вчених досі немає однозначної відповіді на це питання. Проблеми починаються від труднощів із діагностування стану. Та й загалом, діагностика будь-якої хвороби – це завжди складно, оскільки симптоми різних захворювань переплітаються, а тести – якщо вони існують – не завжди точні.
Симптоми
Нещодавно дослідники виявили аж 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.
Найбільш поширеними ознаками та симптомами, які залишаються навіть після одужання, є:
- відчуття втоми;
- задишка;
- втрата нюху;
- кашель;
- біль у суглобах та м'язах;
- головний біль;
- підвищення серцебиття;
- проблеми зі сном;
- випадіння волосся.
Так, дані досліджень вказують на те, що люди, які одужують після COVID-19, можуть відчувати довготривалий вплив на здоров'я. Видання The Lancet встановило найпоширенішими симптомами після коронавірусу через 6 місяців після встановлення їх первинного діагнозу є:
- втома – 63%;
- труднощі зі сном – 26%;
- повідомили про тривогу або депресію – 23% пацієнтів;
- нерегулярний пульс, що спричиняє задишку та запаморочення – 14% осіб.
Разом з тим, чітких методів визначити постковідний синдром – досі не існує. Наскільки швидко і чи взагалі можуть люди одужувати від постковідного синдрому, теж залишається незрозумілим. У багатьох людей симптоми спостерігають і через рік після видужання.