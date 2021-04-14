В Україні попри жорсткі карантинні обмеження різко зростає кількість хворих на COVID-19. Однак навіть після одужання дехто може ще впродовж тривалого часу відчувати наслідки захворювання.

Навіть коли результати ПЛР-тесту свідчать про одужання, організм може бути ослабленим. Тож, що таке постковідний синдром та як його позбутися – читайте далі.

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Що відомо про постковідний синдром

Постковідний синдром – це симптоми, які розвиваються після захворюваності на коронавірус. Вони можуть тривати понад 12 тижнів.

Найбільш поширеними ознаками та симптомами, які залишаються навіть після одужання, є:

відчуття втоми;

задишка;

втрата нюху;

кашель;

біль у суглобах та м'язах;

головний біль;

підвищення серцебиття;

проблеми зі сном;

випадіння волосся.



Наслідки коронавірусу можуть турбувати людину ще 12 тижнів / Фото 24 каналу

Які ускладнення може спричинити хвороба

Дані про наслідки коронавірусу ще довго будуть збирати та аналізувати. Однак наразі вже відомі основні ускладнення, які можуть турбувати пацієнтів після одужання. Найчастіше COVID-19 вражає:

легені – пневмонія, викликана COVID-19, може спричиняти тривале пошкодження повітряних альвеол;

серце – у деяких пацієнтів, навіть з легким перебігом хвороби, через місяць після одужання було тривале пошкодження серцевого м'яза;

мозок – коронавірус може спричинити інсульт, судоми та стан, який викликає частковий параліч.

Описують від 10% до 35% можливостей. 35% – це більше ніж кожен третій, хто перехворів на коронавірус може мати постковідний синдром,

– заявив доктор медичних наук Олександр Галушко.

Етапи інфікування COVID-19

Постковідний синдром відносять до третього етапу після інфікування. Водночас перший – гострий COVID-19. Це стан, коли ознаки та симптоми інфікування присутні протягом 4 тижнів.

Другий – симптоматичний COVID-19, який триває з 4 по 12 тиждень. Третій – постковідний синдром, коли симптоми тривають понад 12 тижнів й не є ознаками альтернативного діагнозу.

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Наразі лабораторно підтвердити постковідний синдром неможливо, адже у світі немає чітко сформульованого визначення такого стану. Зважаючи на це, прописаного лікування також немає.

Тим, хто перехворів на коронавірус, залишається лише прислухатися до власного організму та пояснити симптоми своєму лікарю.

Із доступних методів – загальноклінічний аналіз крові, СРБ, D-димер. Підвищені рівні лейкоцитів та підвищений СРБ вкажуть на системне запалення,

– наголосив доктор медичних наук Олександр Глушко.



Госпіталізація хворих на коронавірус / Фото 24 каналу

Реабілітація після COVID-19 потрібна всім

Більшість лікарів у світі переконані, що реабілітація після коронавірусу потрібна всім. Це стосується і тих, хто переніс його в легкій формі, і пацієнтів з важким перебігом захворювання.

Деякі люди приходять в норму швидко, а для інших коронавірус може стати початком тривалих проблем зі здоров'ям. Вік та супутні хвороби лише збільшують ці ризики в майбутньому.

Досить дивно, але є випадки, коли люди, які тяжко перенесли коронавірус, можуть повернутися до нормального стану вже через 2 місяці. Натомість люди, які легко перенесли COVID-19, можуть мати затяжні симптоми,

– розповів доктор медичних наук Олег Чабан.

Згідно зі статистикою, тільки 65% пацієнтів після одужання від COVID-19 досягли рівня свого попереднього стану здоров'я.

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Психоемоційне здоров'я після COVID-19

Після хвороби варто звернути увагу й на психоемоційне здоров'я, адже COVID-19 може мати психологічні наслідки. Найпоширенішими з них є:

тривожність;

депресія;

безсоння.

Також може розвинутись синдром порушення активності та уваги. Якщо людина відчуває певний психологічний дискомфорт, то є сенс звернутись за кваліфікованою допомогою психотерапевта або розповісти про тривожні стани сімейному лікарю.

Більшість рекомендацій ЄС та США зводяться до відновлювальної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну. Однак низка пацієнтів потребують додаткового обстеження та корекції,

– заявив професор Сергій Дубров.

Які є типи реабілітації

Розглядають 2 найбільш важливих типи реабілітації. Перший – це пульмонологічна реабілітація, тобто відновлення життєвого об'єму легень, яке можна досягнути за допомогою дихальної гімнастики.

Другий – загальна реабілітація, яка полягає у турботі про організм. Людині потрібен час, щоб призвичаїти його знову виконувати активні навантаження.

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Наразі ще багато чого невідомо про те, як COVID-19 вплине на людей у довгостроковій перспективі. Однак вчені рекомендують лікарям уважно стежити та контролювати стан пацієнтів, які перехворіли на коронавірус. Це дасть можливість побачити, як функціонують їхні органи після одужання.

Тож, якщо ви тривалий час після інфікування COVID-19 не можете повернутися до звичного життя, не впадайте у відчай.

Намагайтесь вести здоровий спосіб життя, але за необхідності звертайтеся до лікаря.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу