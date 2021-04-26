Як відбувалося дослідження

Автори роботи вивчили дані приблизно 73 тисяч осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, але нікому з них не була потрібна госпіталізація під час гострої фази хвороби.

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Показники їхнього здоров'я протягом пів року після зараження коронавірусом порівняли з даними контрольної групи – приблизно 5 мільйонами здорових людей. Середній вік учасників дослідження був 61 рік, 88% з них були чоловіками.

Після першого місяця з моменту інфікування SARS-CoV-2 по шостий місяць у людей, які перенесли COVID-19 в легкій формі, ризик смерті був вищий на 60%, ніж у тих, хто не був заражений коронавірусом. Крім того, таким ветеранам протягом шести місяців на 20% частіше була потрібна амбулаторна медична допомога. Надлишкові смерті на тлі тривалих ускладнень у пацієнтів, які перенесли COVID-19, не завжди реєстрували як наслідки коронавірусної інфекції.

Ці цифри свідчать про те, що кількість смертей, які ми підраховуємо у зв'язку з гострою вірусною інфекцією, є лише вершиною айсберга,

– зазначили автори дослідження.

Які симптоми найчастіше виникають після коронавірусу

У хворих на COVID-19 після гострого періоду інфекції часто з'являлися довгострокові симптоми, з якими ті ніколи раніше не стикалися (згідно з даними медичних карт) – з боку різних систем органів і психіки. Серед прикладів надлишкової захворюваності людей, які перенесли COVID-19 в порівнянні з тими, хто не був інфікований (кількість додаткових випадків різних патологій і симптомів на 1000 осіб):

симптоми з боку дихальної системи (яких не було при гострому COVID-19) через місяць після зараження – на 28 випадків більше;

порушення ліпідного метаболізму – на 12;

цукровий діабет – на 8;

біль в животі – на 6;

гіпертонія – на 15;

аритмія – на 8;

серцева недостатність – на 4;

симптоми з боку нервової системи – на 15;

головний біль – на 4;

анемія – на 5;

слабкість – на 13;

розлади сну – на 14;

тривожність – на 5.

Відповідно, після перенесеного COVID-19 люди стали споживати більшу кількість різних медикаментів. Автори підкреслюють, що ці постковідні хвороби включають цукровий діабет, кардіологічні та нефрологічні патології, вони можуть протікати хронічно та вимагати лікування все життя.