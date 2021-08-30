Постковідний синдром: які симптоми залишаються через рік після хвороби

У половини пацієнтів через рік після госпіталізації з приводу COVID-19 зберігається хоча б один постковідний симптом. Це показало найбільше дослідження на сьогодні.

Постковідний синдром

Постковідний синдром або довгий ковід – стан, при якому симптоми, які з'явилися у людини після перенесеного COVID-19, зберігаються тривалий час. Сьогодні це одна з найактуальніших проблем охорони здоров'я.

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У новому дослідженні китайські вчені узагальнили дані про 1267 пацієнтів з Уханя через рік після госпіталізації з COVID-19. В середньому учасники дослідження були менш здоровими, ніж їхні однолітки, які не хворіли на коронавірусну інфекцію. Через 12 місяців багато патологічних явищ зникли. Однак хоча б один постковідний симптом вчені виявили у 48% пацієнтів. Шістьма місяцями раніше цей показник становив 68%.

Порушення з боку легень

Приблизно в 1 з 3 учасників дослідження через рік все ще зберігалася задишка. Найчастіше з цією проблемою стикалися люди, які важко перенесли інфекцію. Це був найпоширеніший симптом, його частота майже не змінилася в порівнянні з даними попереднього дослідження.

Частина учасників (244 особи) пройшла обстеження дихальної функції. У 35,7% з них кількість кисню, яка потрапляє з легенів у кров, виявилося зниженим. Відсоток людей з цим порушенням не змінився за пів року.

Комп'ютерну томографію грудної клітини вчені провели 186 пацієнтам. Пошкодження легень виявили у 39 – 87% з них, в залежності від того, наскільки важко вони перенесли COVID-19.

Інші фізичні порушення

Про слабкість повідомляли 20% пацієнтів – на 32% менше, ніж під час попереднього дослідження. Люди, яким потрібне лікування кортикостероїдами при гострому COVID-19, повідомили про це в 1,5 раза частіше, ніж ті, кому така терапія не була потрібна. У жінок ці симптоми зустрічалися на 1,4 раза частіше, ніж у чоловіків.

Через рік після госпіталізації з приводу COVID-19 люди набагато частіше скаржилися на больові відчуття, ніж їхні однолітки, які не перенесли коронавірусну інфекцію (29% проти 5%) і стикалися з порушеннями руху (9% проти 4%).

Психічні порушення

Жінки у два рази частіше, ніж чоловіки, страждали від депресії та тривожності.

Всього з цими психічними проблемами зіткнулися 26% учасників – на 3% більше, ніж при обстеженні на 6 місяців раніше.

У контрольній групі, що складалася з людей, які не хворіли на COVID-19, ці порушення зустрічалися у 5%.

Вчені відзначили, що причина збільшення поширеності психічних проблем через 12 місяців не зовсім ясна. З одного боку, це можуть бути біологічні процеси, пов'язані з перенесеною інфекцією та імунною реакцією на неї. Однак їхньою причиною може бути та зниження кількості соціальних контактів, самотність, неповне відновлення фізичного здоров'я.

Працездатність

Через рік після хвороби 88% працюючих людей змогли повернутися до роботи, 76% могли виконувати її в колишньому обсязі. З тих, хто не працював після хвороби, 32% назвали причиною цього погіршення фізичного стану, 25% – нездатність займати ту ж посаду.