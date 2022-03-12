Пам'ятку про реакцію на стрес опублікували у Міністерстві охорони здоров'я.

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Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – що це? Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів, його прояви з'являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події,

– наголосили у МОЗ.

Увага! Один із різновидів важкої психологічної травми – участь військового у бойових діях.



Фактори ризику ПТСР / Інфографіка МОЗ

При ПТСР спостерігають такі групи симптомів:

уникнення соціальних контактів,

гіперзбудженість,

перепроживання травматичних подій,

проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.



Симптоми ПТСР / Інфографіка МОЗ

Якщо говорити про лікування, то є головне правило: у разі появи симптомів ПТСР слід за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.



Як лікувати ПТСР / Інфографіка МОЗ

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