Постравматичний розлад виникає через 4 тижні після травматичної події, – МОЗ
Джерело:МОЗ
У 20% людей, які пережили бойові дії можуть проявитися ознаки посттравматичного стресового розладу. У середньому це може трапитися через щонайменше чотири тижні після травматичної події.
Пам'ятку про реакцію на стрес опублікували у Міністерстві охорони здоров'я.
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Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.
ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів, його прояви з'являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події,
– наголосили у МОЗ.
Фактори ризику ПТСР / Інфографіка МОЗ
При ПТСР спостерігають такі групи симптомів:
- уникнення соціальних контактів,
- гіперзбудженість,
- перепроживання травматичних подій,
- проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.
Симптоми ПТСР / Інфографіка МОЗ
Якщо говорити про лікування, то є головне правило: у разі появи симптомів ПТСР слід за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.
Як лікувати ПТСР / Інфографіка МОЗ
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