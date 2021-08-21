Вакцинуватимуть людей у День Незалежності у великій залі на першому поверсі. Працюватимуть, незважаючи на свято, одразу дві мобільні бригади.

Актуально Ми готові робити майже 1 мільйон щеплень в тиждень, – головний санлікар Кузін

На вибір громадян буде два препарати

Отримати ін'єкцію можна буде з 8 ранку до 17:00. На вибір буде два препарати Comirnaty від Pfizer/BioNTech та CoronaVac.

Мешканці Дніпропетровщини зможуть не тільки веселитися та святкувати. А й поєднати приємне з корисним,

– пояснили у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

Зверніть увагу! Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

В Україні завершили вакцинацію більше ніж 3 мільйони людей

Зазначимо, що станом на 20 серпня в Україні провели більше ніж 8 мільйонів щеплень проти коронавірусу. При цьому дві дози вже отримали понад 3 мільйони 66 тисяч осіб.

До теми В Індії схвалили першу у світі ДНК-вакцину проти коронавірусу

Вакцинують людей більше ніж 950 мобільних бригад, імунізуватись можна у 2 732 пунктах щеплень та 329 центрах вакцинації.