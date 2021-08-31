Про це у компанії заявили у вівторок, 31 серпня. Втім, компанія планує завершити це дослідження, в якому брали участь молоді жінки з Африки на південь від Сахари.

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Тож вчені продовжать окреме випробування на пізній стадії, яке передбачає різний склад вакцини у чоловіків та трансгендерів.

Що відомо про дослідження Johnson&Johnson

У дослідженні в Африці взяли участь приблизно 2 600 жінок, які мають високий ризик зараження на вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Учасників відібрали випадково – вони отримували вакцину або плацебо.

Дослідники виявили, що вакцина ефективна лише на 25% для запобігання ВІЛ.

"ВІЛ – це унікальний і складний вірус, який довгий час створював безпрецедентні виклики для розробки вакцин через його здатність атакувати та ухилятися від імунної системи людини", – заявив головний науковий співробітник Johnson&Johnson, доктор Пол Стофелс.

У компанії також додали, що інше дослідження потенційної вакцини проводять в Європі та Америці, де циркулюють різні штами ВІЛ.

Довідка. Компанія Johnson&Johnson також виробляє вакцину для профілактики COVID-19. Крім цього, розробляють вакцини проти сепсису та респіраторно-синцитіального вірусу.