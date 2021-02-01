Нове дослідження відповіло на питання, які бактерії живуть на зубні щітки. Виявилося, що не все так погано.

Джерело: Microbiome

Боязнь величезної кількості небезпечних бактерій, які потенційно можуть бути у домі, змушує людей користуватися гігієнічними засобами, які містять антисептики. Ці речовини (наприклад, триклозан) часто містяться в милі, зубній пасті, косметиці. Однак дослідження показують, що хвилювання з приводу бактерій часто невиправдані, а в антисептиків можуть бути небажані ефекти. Один з них – збільшення стійкості бактерій до антибіотиків.

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Як відбувалося дослідження

Метою нової роботи було розвіяти міфи, пов'язані з тим, що зубна щітка часто розміщується в одному приміщенні з унітазом і як наслідок покрита частинками фекалій.

Вчені отримали інформацію про бактерії, які живуть на зубні щітки, з даних "Проєкту мікробіом зубної щітки". Його учасники слали свої зубні щітки вченим поштою і розповідали про свої гігієнічні звички. Автори нового дослідження аналізували ДНК бактерій, які були на цих засобах особистої гієни.

Які бактерії живуть на зубних щітках

Автори дослідження виявили на зубних щітках безліч бактерій, які зазвичай зустрічаються в порожнині рота і на шкірі. Кишкових бактерій, які перебувають в екскрементах, на них не було.

Кількість мікробів, стійких до антибіотиків, була трохи більшою на зубних щітках людей, які повідомляли про кращу гігієну порожнини рота. Ці бактерії відрізнялися від звичайних організмів людського організму. Скоріш за все, вони потрапили на щітки з пилу.