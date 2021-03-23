Чи потрапляють в лікарні люди, які вдруге хворіють на коронавірус: пояснення інфекціоніста

Джерело:Євген Дубровський у Facebook
У Києві на передовій ситуація з коронавірусом дуже складна. Кількість кисневих ліжок у всіх столичних "ковідних" лікарнях критично зменшується, а хворих все більшає.
За його словами важкий перебіг коронавірус важко вилікувати вдома. І про лікування на стаціонарі є дві новини: хороша і погана.
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Дубровський зазначив, що позитив полягає в іншому ракурсі: в стаціонарі хворіють виключно ті, хто не хворів раніше. Це дуже важливо для розуміння того, що відбувається з епідемією коронавірусу у світі загалом. Ті, хто вже перехворів, міцно захищені від повторних заражень.
Ніякого прибування "повторників" немає. Щоб там не писали на просторах ФБ, у нас таких хворих немає. Десь хтось хворіє, звісно, другий раз, але кількість таких хворих мізерна. І вони, мабуть, хворіють не важко. Адже в стаціонарі таких хворих я не бачу,
– сказав лікар,
За словами Дубровського, дійсно важкі хворі – це пацієнти не просто з COVID-19, а з цілим букетом хронічних захворювань. Можливо, зимовий авітаміноз та імунне виснаження теж відіграють свою роль. Разом з новими штамами все це дає такий значний приріст нових пацієнтів.
Інфекціоніст додає, що є припущення, що перехворілі на умовний "уханьський" штам разом з хворими зараз на "британський" та інші штами нарешті завершать формування повноцінного колективного імунітету і до початку літа все стане на свої місця.