Чи потрапляють в лікарні люди, які вдруге хворіють на коронавірус: пояснення інфекціоніста

У Києві на передовій ситуація з коронавірусом дуже складна. Кількість кисневих ліжок у всіх столичних "ковідних" лікарнях критично зменшується, а хворих все більшає.

За його словами важкий перебіг коронавірус важко вилікувати вдома. І про лікування на стаціонарі є дві новини: хороша і погана.

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Хороша і погона новина

Євген Дубровський “Погане, звісно, що хворих дуже багато. І є важкі кисневі хворі, які без стаціонарної допомоги не мають шансів на порятунок. Але такий шанс і можливість у них є. Госпіталь, у порівнянні з минулим роком, набагато краще оснащений. Всі ліжка кисневі, медикаменти в достатку і є досвідчений персонал. Стомлений, змучений, але він знає свою роботу”.

Дубровський зазначив, що позитив полягає в іншому ракурсі: в стаціонарі хворіють виключно ті, хто не хворів раніше. Це дуже важливо для розуміння того, що відбувається з епідемією коронавірусу у світі загалом. Ті, хто вже перехворів, міцно захищені від повторних заражень.

Ніякого прибування "повторників" немає. Щоб там не писали на просторах ФБ, у нас таких хворих немає. Десь хтось хворіє, звісно, другий раз, але кількість таких хворих мізерна. І вони, мабуть, хворіють не важко. Адже в стаціонарі таких хворих я не бачу,

– сказав лікар,

За словами Дубровського, дійсно важкі хворі – це пацієнти не просто з COVID-19, а з цілим букетом хронічних захворювань. Можливо, зимовий авітаміноз та імунне виснаження теж відіграють свою роль. Разом з новими штамами все це дає такий значний приріст нових пацієнтів.

Кінець пандемії

Євген Дубровський “Оскільки хворіють лише ті, хто ще не хворіли на COVID-19 раніше, можна припустити, що це досить швидко закінчиться. Треба протриматися тижні три – місяць і епідемія знову зійде на мінімальний рівень. За аналогією із ситуацією у жовтні-грудні 2020 року зазначив він”.

Інфекціоніст додає, що є припущення, що перехворілі на умовний "уханьський" штам разом з хворими зараз на "британський" та інші штами нарешті завершать формування повноцінного колективного імунітету і до початку літа все стане на свої місця.