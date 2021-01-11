Ортопедичний – означає що має відношення до тієї галузі медицини, яка займається корекцією нехороших змін в кістках і м'язах. Тому виходить, що ортопедичні матраци – це матраци, нібито призначені для лікування або запобігання болю в спині.

Вперше не прості, а ортопедичні матраци з'явилися в продажу в 50-х роках минулого століття. З того часу виробники намагаються приписати їм нові (іноді навіть лікувальні) властивості, щоб отримати перевагу перед конкурентами, пише Sleep Foundation.

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Брехня виробників

Але насправді практично всі сучасні матраци тою чи іншою мірою підтримують спину і суглоби, а термін "ортопедичний" в їхній назві багато в чому маркетинговий, а не медичний.

На якість нашого сну впливає багато різних факторів: температура, освітленість і звуки в приміщенні, подушка, щільність ковдри, навіть тканина постільної білизни, і, звичайно, поверхня, на якій ми спимо. Тому купівля матрацу, який підходить саме для вас, на якому комфортно спати, точно не пусте вкладення грошей. А буде в його назві слово "ортопедичний" чи ні, вже не так важливо.

Яким має бути матрац

Немає універсального стандарту для всіх людей. Всупереч поширеній думці, не обов'язково спати на жорсткому матраці. Хтось віддає перевагу більш м'якій поверхні, і це нормально. Використовуйте своє тіло як орієнтир: якщо ви прокидаєтеся відпочившими, без болю в спині або суглобах, то матрац підходить.

Так, в магазині це перевірити практично неможливо. Адже полежати на матраці кілька хвилин не те ж саме, що спати на ньому. Перед покупкою шукайте інформацію в інтернеті, поговоріть з консультантами, а при покупці дізнайтеся терміни, коли матрац можна повернути, якщо він не підійде.

Якщо вам потрібен особливий матрац, наприклад через болі в спині, поговоріть спочатку з лікарем. Зараз можна замовити матраци за індивідуальними мірками.