Коли почали з'являтися повідомлення про серйозні алергічні реакції серед вакцинованих на коронавірус, багато людей занепокоїлись. І на цьому фоні деякі клініки США почали пропонувати людям пройти тест на алергію перед вакцинацією.

Нині вважається, що серйозну алергічну реакцію (анафілаксію) можуть викликати 2 інгредієнти, присутні у вакцинах. Це поліетиленгліколь і полісорбат 80. Але остаточна причина поки ще не встановлена.

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Тим часом деякі алергологічні клініки в США почали заявляти, що можуть перевіряти пацієнтів на наявність алергії на ці інгредієнти.

Але, на думку багатьох експертів, ці "перевірки" марна трата часу та ресурсів. В першу чергу через те, що такі алергічні реакції неймовірно рідкісні.

У яких вакцинах містяться ймовірні винуватці алергії

Поліетиленгліколь – поширений активний інгредієнт проносних засобів, які відпускають без рецепта. Компанії Pfizer-BioNTech і Moderna використовують його у своїх вакцинах як захисне покриття для інформаційної РНК або мРНК (фрагментів генетичного коду, які використовуються для навчання клітин розпізнавати коронавірус і боротися з ним).

– поширений активний інгредієнт проносних засобів, які відпускають без рецепта. Компанії Pfizer-BioNTech і Moderna використовують його у своїх вакцинах як захисне покриття для інформаційної РНК або мРНК (фрагментів генетичного коду, які використовуються для навчання клітин розпізнавати коронавірус і боротися з ним). Полісорбат 80 може бути скрізь – від харчових продуктів до косметики. Зазвичай він використовується як емульгатор та стабілізатор жирів та олій. Окрім цього, це один з інгредієнтів вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca.

У цих вакцинах немає нічого особливого з точки зору алергічних захворювань або анафілаксії,

– заявив доктор Мітчелл Грейсон, голова Фонду астми й алергії Американського медичної наукової ради.

А й справді. Адже дуже рідко можна зустріти анафілактичний шок на проносний засіб, десерт чи зволожувальний крем.

В заяві Центрів по контролю і профілактики захворювань США (CDC) йдеться, що важкі алергічні реакції на COVID-вакцину відбувається у 2 – 5 людей на мільйон вакцинованих в країні.

Крім того, скринінг і моніторинг таких реакцій враховані в протоколах вакцинації проти коронавірусу. Саме тому бажаючих вакцинуватись заздалегідь запитують, чи були у них в минулому важкі алергічні реакції на вакцини.

Також кожного вакцинованого залишають після ін'єкції у медичній установі на 30 хвилин, аби у випадку виникнення важкої алергічної реакції медперсонал міг зреагувати.

Мітчелл Грейсон зауважив, що найбільша проблема вакцинації проти коронавірусу, це не алергія, а сумніви.