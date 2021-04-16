Потрібна буде третя доза вакцини проти COVID-19, а згодом і щорічна, – глава Pfizer

Джерело:CNBC
Не тільки дві, а й третя доза вакцини проти коронавірусу буде потрібною – "скоріше за все". Ба більше, вакцинуватися треба буде щорічно.
Таку думку висловив голова правління та виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла 15 квітня. Що цікаво, вона прозвучала вслід за майже аналогічною заявою гендиректора Johnson & Johnson.
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Представник Pfizer Альберт Бурла озвучив дві важливі тези:
Також Бурла зазначив, що вакцини стануть важливим інструментом у боротьбі з мутованими й заразнішими варіантами коронавірусу. Тим більше дослідники досі не знають, як довго організм захищений після повної вакцинації.
До слова, голова правління Pfizer не став першим, хто заговорив про щорічну вакцинацію. Невдовзі перед заявою Бурли схожі тези оприлюднив генеральний директор Johnson & Johnson Алекс Горскі.
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Головне про вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу