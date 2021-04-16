Потрібна буде третя доза вакцини проти COVID-19, а згодом і щорічна, – глава Pfizer

Не тільки дві, а й третя доза вакцини проти коронавірусу буде потрібною – "скоріше за все". Ба більше, вакцинуватися треба буде щорічно.

Таку думку висловив голова правління та виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла 15 квітня. Що цікаво, вона прозвучала вслід за майже аналогічною заявою гендиректора Johnson & Johnson.

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Двох доз вакцини проти COVID-19 буде недостатньо

Представник Pfizer Альберт Бурла озвучив дві важливі тези:

Людям "скоріше за все" буде потрібна третя доза вакцини проти коронавірусу. Мовиться про термін в один рік: тобто, протягом 12 місяців слід взяти три уколи.

Але й це ще не все: найімовірніше, вакцинація проти COVID-19 стане щорічною процедурою. Це дуже потрібно, щоб максимально зменшити групу людей, потенційно сприйнятливих до вірусу.

Також Бурла зазначив, що вакцини стануть важливим інструментом у боротьбі з мутованими й заразнішими варіантами коронавірусу. Тим більше дослідники досі не знають, як довго організм захищений після повної вакцинації.

До слова, голова правління Pfizer не став першим, хто заговорив про щорічну вакцинацію. Невдовзі перед заявою Бурли схожі тези оприлюднив генеральний директор Johnson & Johnson Алекс Горскі.

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Головне про вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу